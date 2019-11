Actualidade

A Câmara de Oliveira do Bairro anunciou hoje ter sido notificada pelo Tribunal Judicial de Aveiro da rejeição das acusações de prevaricação e violação de normas de execução orçamental que recaíam sobre os principais autarcas do concelho.

Em causa estava uma acusação do Ministério Público contra o presidente da Câmara, o centrista Duarte Novo, o presidente da Assembleia Municipal, Francisco de Oliveira Martins, e mais 15 autarcas de Oliveira do Bairro, por alegadamente terem empolado receitas em quase 1,5 milhões de euros, contrariando assim a lei do Orçamento de 2017.

"O município de Oliveira do Bairro comunica que, por decisão do coletivo de juízes do Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, datada de 12 de novembro de 2019, a acusação proferida pelo Ministério Público, na sequência de uma denúncia feita pelo PSD de Oliveira do Bairro, foi rejeitada por manifestamente infundada, tendo-se entendido que os factos nela relatados não constituem crime", avança a autarquia em nota divulgada hoje de manhã.