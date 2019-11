Actualidade

As taxas de portagem na rede Brisa vão ficar inalteradas em 2020, disse hoje à Lusa fonte oficial da empresa concessionária da A1, A2, A5, entre outras autoestradas.

De acordo com fonte oficial da Brisa, tendo em conta o referencial para atualização de portagens, a taxa de inflação homóloga de outubro, sem habitação, no continente, "as taxas de portagem da rede Brisa não vão sofrer atualização em 2020".

Os preços das portagens nas autoestradas vão manter-se em 2020, tendo em conta a taxa negativa de inflação homóloga, sem habitação, de outubro, divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).