PR/Itália

O Presidente da República afirmou hoje, sem querer comentar os tempos do debate quinzenal no parlamento, que por definição gosta de "ouvir tudo e todos" e que se chegar algum pedido formal de audiência, esta será agendada.

Durante uma viagem de comboio de alta velocidade entre Roma e Bolonha, onde hoje termina a sua visita de Estado a Itália, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que não tem conhecimento de que tenha chegado ao Palácio de Belém um pedido formal de audiência por parte do Chega: "Eu não sei, eu não tenho conhecimento de pedido formal".

Questionado se gostaria de ouvir deputados de todos os partidos no debate quinzenal de hoje com o primeiro-ministro no parlamento, o chefe de Estado começou por responder: "Eu não me vou pronunciar sobre o debate, eu percebo o alcance da pergunta". Depois, afirmou: "Eu gosto sempre de ouvir tudo e todos, por definição".