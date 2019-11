Actualidade

Bombardeamentos israelitas causaram hoje quatro mortos na Faixa de Gaza, fazendo subir para 22 o número de palestinianos mortos desde o início dos ataques na terça-feira, indicou o Ministério da Saúde no enclave palestiniano.

O ministério deu ainda conta de cerca de 50 feridos.

Os ataques israelitas têm como alvo posições do grupo radical palestiniano Jihad Islâmica, que lançou à volta de 250 'rockets' contra Israel desde o assassínio na terça-feira de manhã pelo exército de Israel de um dos comandantes do seu braço armado, as Brigadas de Al-Quds, na Faixa de Gaza.