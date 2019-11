Actualidade

O parlamento aprovou hoje a audição do ministro do Administração Interna para dar esclarecimentos sobre o sobre alegado envolvimento de funcionários do SEF em ações de auxílio à imigração ilegal na operação Rota do Cabo.

As propostas, do CDS e PSD, foram aprovadas por unanimidade na reunião de hoje na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Não está definida a data que terá este caso como tema único da audição do ministro.