Euro2020

O selecionador Fernando Santos confirmou hoje que Cristiano Ronaldo "está bem" e vai ser titular frente à Lituânia, em jogo do Grupo B de apuramento para o Euro2020 de futebol, garantindo que Portugal vai estar na fase final.

"Toda gente fala do Ronaldo porque ele é o melhor do mundo. Se fosse outro jogador não se falava. Só se fala porque é Ronaldo. Está aqui, está convocado, está bem e vai jogar. Não há nenhuma questão", afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional falava aos jornalistas no Estádio Algarve, em conferência de imprensa de antevisão do duelo de quinta-feira com a Lituânia.