Actualidade

O Observatório do Meio Rural (OMR) considerou hoje que o Governo moçambicano está com "notórias dificuldades" em controlar a violência armada no Norte do país, defendendo que a solução do conflito passará pela redução da pobreza e desigualdades.

A Organização Não-Governamental moçambicana divulga hoje a sua posição numa análise intitulada "Conflito em Cabo Delgado: Complexidade e descoordenação nas respostas múltiplas", assinada pelo investigador João Mosca.

"São notórias as dificuldades das forças de defesa e segurança em controlar a situação", lê-se na análise, notando o aumento da violência na resposta militar à ação dos grupos armados que atacam alvos militares e civis na região.