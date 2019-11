Actualidade

A comissão de Assuntos Constitucionais vai criar um grupo de trabalho para preparar num "prazo razoável, mas urgente" a revisão do regimento do parlamento, questão aberta pela polémica com o tempo dos deputados únicos, foi hoje decidido.

Na reunião de hoje da comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, foram distribuídos, para começarem a ser analisados, um projeto de regimento do PS e outro da autoria do deputado João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal (IL).

Logo de seguida, o presidente da comissão, Luís Marques Guedes, avançou com a criação de um grupo de trabalho que faça uma apreciação das mudanças ao regimento e apresente uma proposta num"prazo razoável, mas urgente".