Actualidade

O Índice de Custo do Trabalho, ajustado de dias úteis, aumentou 5% no terceiro trimestre, em relação ao mesmo trimestre de 2018, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No trimestre anterior tinha sido observado um acréscimo homólogo de 0,5%, refere.

De acordo com o INE, as duas principais componentes, custos salariais e outros custos (ambos por hora efetivamente trabalhada), aumentaram 5% e 4,8%, respetivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior.