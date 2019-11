Euro2020

O médio Rúben Neves afirmou hoje que Portugal "tem que fazer o seu melhor" para vencer na quinta-feira a Lituânia, no Grupo B de apuramento para o Euro2020 de futebol, assumindo o "sonho" de estar na fase final.

"Acho que é um sonho que qualquer jogador tem, mas o mais importante são estas duas finais que temos pela frente", afirmou Rúben Neves, na conferência de antevisão do duelo com os lituanos, no Estádio Algarve.

O jogador, de 22 anos, considerou que os campeões europeus "têm que fazer o seu melhor" para vencerem uma Lituânia que se vai "apresentar de uma forma defensiva e a tentar sair no contra-ataque".