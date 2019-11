Venezuela

A ONU lança hoje um plano que visa angariar 1,35 mil milhões de dólares (1,22 mil milhões de euros) para responder às necessidades humanitárias dos migrantes venezuelanos, mas também dos países da América Latina e Caraíbas que os acolheram.

O plano regional será apresentado hoje pela Organização Internacional das Migrações (OIM) e pelo Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) em Bogotá, capital da Colômbia.

No início do mês corrente, existiam cerca de 4,6 milhões de migrantes e refugiados venezuelanos em todo o mundo, pessoas que saíram do país desde 2015 para procurar proteção ou melhores condições de vida.