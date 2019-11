Actualidade

O avançado português Bernardo Silva foi suspenso por um jogo, após ter sido considerado culpado de conduta imprópria e ofensiva relativamente ao francês Benjamin Mendy, colega de equipa no Manchester City, anunciou hoje a Federação inglesa de futebol (FA).

Bernardo Silva foi ainda multado em 50.000 libras (42.875 euros ao câmbio de hoje) e ficou obrigado a frequentar um programa educacional, informou o organismo federativo, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

Em causa está um 'tweet' publicado pelo internacional português com a imagem em criança de Mendy, do qual é amigo desde os tempos em que ambos jogavam no Mónaco, acompanhado da ilustração do boneco característico da marca de chocolates Conguitos, com a pergunta: "Adivinhem quem é?".