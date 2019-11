Actualidade

A petrolífera Exxon Mobil antecipou hoje em Maputo um aumento da capacidade de liquefação de gás em Moçambique além da já projetada para arrancar em 2025.

"O projeto Rovuma LNG inicial inclui duas unidades de liquefação de gás, com capacidade de produção de 15,2 milhões de toneladas por ano (mtpa), com outras infraestruturas associadas e mais unidades de liquefação já previstas, para se seguirem", referiu Peter Clarke, presidente da área de Marketing de Gás e Energia da Exxon Mobil, durante a 6.ª Cimeira de Gás de Moçambique, um encontro empresarial do setor.

"Este desenvolvimento adicional fará de Moçambique um dos líderes de produção de gás natural liquefeito (GNL) no mundo", acrescentou.