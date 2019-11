Actualidade

A Google tem previsto começar a oferecer no próximo ano contas correntes, o que se traduz em mais um passo na aposta dos gigantes tecnológicos nos serviços bancários e financeiros.

O projeto, batizado de Cache, será concretizado em colaboração com o banco Citigroup e com uma cooperativa de crédito da universidade californiana de Stanford, noticiou hoje o The Wall Street Journal.

A Google junta-se assim a outras grandes empresas de Silicon Valley que estão a desenvolver serviços de âmbito financeiro, mas até agora sem grande êxito.