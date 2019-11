Actualidade

O líder do banco central norte-americano indicou hoje que a Reserva Federal (Fed) prevê fazer uma pausa nas suas intervenções sobre as taxas de juro enquanto o crescimento económico se mantiver.

"A atual posição na política monetária permanecerá apropriada enquanto a informação que nos chegue sobre a economia se mantiver em linha com as nossas perspetivas de um crescimento económico moderado, de um mercado laboral forte e de uma inflação próxima do nosso objetivo de 2%", disse Jerome Powell, numa declaração no Congresso, mostrando-se otimista quanto à evolução da economia norte-americana, apesar dos riscos de um abrandamento global e da "persistente" tensão comercial.

Powell manifestou, no entanto, preocupação com a dívida federal, que "está a um nível elevado e continua a crescer", o que pode a longo prazo afetar o investimento privado e o crescimento.