O presidente do XIII Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, disse hoje ter esperança que os "compromissos" assumidos pelo primeiro-ministro, António Costa, com a região sejam "integralmente cumpridos".

"Temos esperança que os compromissos assumidos pelo senhor primeiro-ministro para com a região serão cumpridos integralmente. Para nós, a palavra de um primeiro-ministro num Estado de direito democrático, é sagrada", sublinhou.

Miguel Albuquerque fez esta observação na sessão de encerramento da discussão do programa do XIII Governo Regional, que foi aprovado com os votos a favor dos partidos da coligação (PSD e CDS) e os votos contra de toda a oposição (PSD, JPP e PCP).