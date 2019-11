Montijo

O líder parlamentar do Partido Ecologista "Os Verdes" defendeu hoje que sem o parecer favorável de todas as autarquias potencialmente afetadas "não haverá aeroporto do Montijo".

No debate quinzenal com o primeiro-ministro, José Luís Ferreira invocou o decreto-lei 186, de 2007, que obriga a que a construção de um aeroporto esteja dependente de "uma apreciação prévia de viabilização da Autoridade Nacional de Aviação Civil" (ANAC).

Segundo esse decreto, citado pelo deputado, "constitui fundamento para indeferimento liminar a inexistência do parecer favorável de todas as câmaras municipais dos concelhos potencialmente afetados".