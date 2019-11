Actualidade

A Novabase irá concluir o processo de aumento e redução do capital, que iniciou no mês passado, em 26 de novembro, passando as ações a ter um valor nominal de 1,74 euros, revelou a empresa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo indicou que "na sequência do comunicado divulgado ao mercado no dia 25 de outubro de 2019 a Novabase informa que, no dia 26 de novembro de 2019" levará a cabo algumas operações junto da Central de Valores Mobiliários para concretizar a iniciativa.

Essas operações passam pela "redução e aumento do capital social da Novabase, em conformidade com o deliberado na assembleia-geral extraordinária de 26 de setembro de 2019 e nos termos oportunamente divulgados ao mercado. Em resultado de tais operações, o valor nominal de todas as ações representativas do capital social da Novabase é de 1,74 euros", lê-se no comunicado.