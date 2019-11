Actualidade

O euro baixou hoje face ao dólar, depois de afirmações do presidente do banco central norte-americano indicando que as taxas de juro ficam inalteradas se o crescimento continuar.

Cerca das 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1001 dólares, quando na terça-feira à mesma hora seguia a 1,1009 dólares.

Numa declaração no Congresso, Jerome Powell afirmou hoje que a Reserva Federal (Fed) prevê fazer uma pausa nas suas intervenções sobre as taxas de juro enquanto o crescimento económico se mantiver em linha com as previsões do banco central.