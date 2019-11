Actualidade

A Câmara Municipal de Loures, no distrito de Lisboa, aprovou hoje, por maioria, uma proposta para fixar em 2020 o Imposto Municipal de Imóveis (IMI) para prédios urbanos em 0,374%, quando em 2019 tinha sido de 0,377.

A proposta, que ainda terá de ser apreciada e votada pela Assembleia Municipal de Loures, foi aprovada com os votos a favor da CDU, contra do PSD e a abstenção do PS.

A taxa de IMI para prédios urbanos pode variar entre os 0,3% e os 0,45%, cabendo aos municípios fixar o valor entre este intervalo.