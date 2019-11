Actualidade

A plataforma OLX garantiu hoje que só registou dois casos de potencial burla usando a 'app' (aplicação) MB Way, depois de um alerta da PSP esta terça-feira, de acordo com um comunicado.

"Desde logo percebemos que esta era uma preocupação partilhada", disse o grupo, e por isso, "há algum tempo que estabelecemos uma parceria com a SIBS no sentido de lhes reportarmos qualquer tipo de suspeita de fraude por MB Way para que possam atuar de imediato e bloquear quaisquer ações do número de telemóvel em questão. E, até ao momento, apenas registámos e reportámos duas situações deste género", garantiu a OLX.

O grupo indicou ainda que, além do contacto direto com a SIBS, "estes incidentes são também sempre reportados diretamente às autoridades portuguesas".