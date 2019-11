Reino Unido/Eleições

O líder do Partido do Brexit, Nigel Farage, acusou hoje o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de colocar "o partido antes do país" e de polarizar o voto dos eleitores eurocéticos nas legislativas de 12 de dezembro, arriscando beneficiar os Trabalhistas.

Sob aplausos de algumas dezenas de militantes num comício num ginásio de boxe em Hainault, no leste de Londres, Farage argumentou que em algumas áreas tradicionalmente dominadas pelo 'Labour, o seu partido é o único que tem hipóteses de vencer.

"Quem está a arriscar polarizar o voto é o Partido Conservador, não é o Partido do Brexit. Deveria renunciar nesse locais", vincou, alegando a necessidade de o partido seguir representação parlamentar para "lembrar Boris das suas promessas" de concretizar o 'Brexit'.