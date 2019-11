Actualidade

O lucro da Sonae diminuiu 16,1% até setembro, face a igual período de 2018, para 88 milhões de euros, impactado pela venda de parte da participação que tem na Outsystems no segundo trimestre de 2018, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae adianta que o resultado líquido do terceiro trimestre mais que duplicou para 50 milhões de euros. Em igual período do ano passado, o lucro foi de 24 milhões.

No que respeita aos itens não recorrentes, no terceiro trimestre a Sonae registou mais valias relativas à transação da WeDo e a operação 'sale & leaseback', "contribuindo o registo positivo de quatro milhões de euros face a um comparável de 33 milhões de euros nos nove meses de 2018 (valor influenciado pela importante mais-valia decorrente da venda de uma participação na OutSystems" no segundo trimestre do ano passado.