Actualidade

Mais de mil sismos já foram registados perto do Faial, nos Açores, desde o início do mês, mas esta não é, contudo, uma "situação anormal", afirmou o presidente do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

"Neste momento, já passámos um milhar, mais de mil eventos registados. É uma zona [ao largo do Faial] que com alguma recorrência tem incrementos da atividade sísmica. Só este ano, 2019, este corresponde ao terceiro incremento da atividade sísmica neste setor. Não estamos a experienciar, com este incremento da atividade, algo que é diferente ou raro de acontecer", assinalou Rui Marques.

Em declarações à agência Lusa, o investigador apontou que esta não é uma situação "anormal", tendo em conta que acontece "periodicamente".