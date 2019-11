Actualidade

O presidente da Câmara do Seixal disse hoje que será "difícil" concluir este ano o realojamento das 74 famílias que vivem em condições precárias em Vale de Chícharos, mais conhecido como Bairro da Jamaica, no distrito de Setúbal.

"Estamos praticamente a um mês e meio do final do ano e não conseguimos ter todas as casas. Não foi possível ainda e será muito difícil que se consiga", adiantou Joaquim Santos em declarações à Lusa.

Em setembro, o autarca tinha dito que a compra de habitações para as 74 famílias estava a "meio caminho", mostrando esperança de que fosse possível reiniciar os realojamentos ainda este ano, mas as "burocracias" estão a dificultar o processo.