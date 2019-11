Actualidade

O músico português José Cid prometeu hoje continuar a cantar "canções de amor e de ternura", considerando muito importante que "um país tão pequenino" como Portugal tenha sido lembrando quando lhe foi atribuído o Grammy de Excelência Musical.

"Vou continuar a cantar, a cantar as minhas canções de amor, as minhas canções de ternura, mas também as minhas canções de ódio, contra a segregação racial, contra o racismo, contra a energia nuclear e contra a poluição, a favor das pessoas que mais necessitam, a favor deste planeta", disse José Cid, após receber o Grammy de Excelência Musical, da Academia Latina de Gravação, numa cerimónia que decorreu em Las Vegas, nos Estados Unidos da América.

O Grammy de Excelência Musical é atribuído "a artistas que fizeram contribuições de significado artístico excecional para a música latina", de acordo com informação disponível no 'site' da Academia.