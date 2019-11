Actualidade

O Bando estreia, na quinta-feira, na sala Garrett, do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, a peça "Purgatório", segunda estação do projeto "A Divina Comédia", a partir da obra homónima de Dante Alighieri (1265-1321).

A versão para palco estabelece-se entre um solitário e aqueles que observa, pessoas cansadas de andar, num percurso interminável, sem destino. Tem por base a tradução de Sophia de Mellho Breyner Andresen, com dramaturgia de Miguel Jesus.

Iniciado em 2017, por O Bando, coletivo com sede em Palmela, o projeto "A Divina Comédia" abriu então com a estreia de "Inferno", e terminará em 2021, com "Paraíso", a última estação da obra do político e poeta florentino, do século XIV, dito "il sommo", o primeiro e maior poeta da língua italiana.