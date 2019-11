PR/Itália

O Presidente da República defendeu hoje o alargamento da União Europeia aos países dos Balcãs "até para evitar explosões a prazo" e advertiu que "deitar fora a Europa é voltar ao caos interno".

No último ponto da sua visita de Estado a Itália, durante a qual insistiu na importância do reforço do projeto europeu, Marcelo Rebelo de Sousa retomou esta mensagem, numa conversa de mais de uma hora e meia com estudantes universitários, na sede do município de Bolonha.

O chefe de Estado afirmou que "a Europa tem de mudar, de se reformar para ser mais forte e mais próxima das expectativas dos europeus", antecipando e combatendo as causas dos fenómenos de demagogia, populismo, xenofobia e ultranacionalismos.