Óbito/Manuel Jorge Veloso

A redação do jornal do Avante!, órgão central do Partido Comunista Português (PCP), lamentou hoje a morte do músico, compositor e crítico Manuel Jorge Veloso, aos 82 anos, lembrando todo o seu percurso no partido.

"A redação do Avante!, órgão central do Partido Comunista Português, informa, com profunda mágoa e tristeza, do falecimento, aos 82 anos, de Manuel Jorge Souto de Sousa Veloso, militante comunista, e transmite à sua companheira, Maria José Veloso, e restante família, as suas sentidas condolências", refere em comunicado.

O documento lembra que Manuel Jorge Veloso fez parte da redação jornal e da Comissão de Espetáculos da Festa do Avante!, com um papel determinante na "conceção e organização das noites de música clássica do palco 25 de Abril e pela programação de jazz no Auditório 1.º de Maio".