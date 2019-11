Actualidade

O Ministério do Turismo do Brasil e a prefeitura do Rio de Janeiro estabeleceram uma parceria inédita para melhorar o carnaval da cidade, a festa popular mais importante da região, anunciaram na quarta-feira fontes oficiais.

"A ideia é fazer no Rio de Janeiro um projeto-piloto que poderá ser adotado futuramente nas principais capitais que possuem grandes festas com as mesmas características. Para viabilizar a parceria será criado um grupo de trabalho entre os governos municipal e federal para apurar todas as necessidades urgentes, além de propostas para aumentar a força turística da festa", afirmou a prefeitura em comunicado.

O grupo de trabalho atuará em duas frentes, visando a preparação do sambódromo, local onde desfilam as principais escolas de samba, com obras e intervenções necessárias para adequar o espaço ao projeto de segurança do Corpo de Bombeiros, bem como o desenvolvimento de um plano de segurança para o período carnavalesco.