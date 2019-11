Actualidade

O Disney Plus assegurou mais de 10 milhões de subscrições no primeiro dia do lançamento do novo serviço de 'streaming', superando as expetativas de analistas que estimavam ser necessário um ano para garantir este número.

A informação prestada esta quarta-feira pela Disney não detalhou a origem das assinaturas ou se eram gratuitas ou pagas mensal ou anualmente.

A Netflix, por exemplo, garantiu 158 milhões de assinantes desde o lançamento de sua plataforma de 'streaming' em 2007.