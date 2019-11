Actualidade

O ministro da Educação defende que o plano de redução de retenções dos alunos não significa a "eliminação administrativa" dos "chumbos", mas um trabalho de acompanhamento mais próximo dos estudantes que revelam mais dificuldades.

"O que nos propomos não é uma eliminação administrativa das retenções", disse o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, em entrevista à agência Lusa sobre as medidas previstas no Programa do Governo.

As taxas de retenção - quase 35% dos alunos com 15 anos contam com pelo menos um "chumbo" no seu currículo - fazem com que Portugal seja "um dos grandes totalistas em percentagem de retenções" da Europa.