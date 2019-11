Actualidade

Os diretores escolares vão ter liberdade para criar turmas de diferentes dimensões, podendo haver agrupamentos com turmas pequenas e outras com uma "dimensão ligeiramente superior ao que já acontece" nas escolas.

Em entrevista à agência Lusa, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, explicou que ainda está a ser delineada a medida que pretende dar autonomia às escolas para desenhar turmas de diferentes dimensões.

A medida consta do Programa do Governo e, para já, é certo que "as escolas terão um determinado número de alunos e capacidade para constituir um determinado número de turmas", segundo Tiago Brandão Rodrigues.