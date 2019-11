Moçambique/Dívidas Ocultas

Um trabalhador da Privinvest, fornecedora de embarcações e materiais para empresas envolvidas no escândalo das dívidas ocultas de Moçambique, justificou os contratos com a necessidade do país em combater "grave problema de pirataria".

O alemão Peter Martin Kuhn disse quarta-feira num tribunal de Nova Iorque que trabalhou para a empresa Privinvest como gestor de projetos para a implementação de sistemas de monitorização da zona costeira de Moçambique.

Antigo militar da Marinha alemã, Peter Martin Kuhn lembrou que "a pirataria era um grande problema" em Moçambique quando a Privinvest foi encarregada de fornecer material para projetos de pesca de atum ou proteção da zona económica exclusiva no país africano.