Mau tempo

Sete barras marítimas estão hoje fechadas à navegação por causa do estado do mar e outras tantas estão condicionadas, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em causa estão as barras de Aveiro, Caminha, Esposende, Vila Praia de âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e da Ericeira.

De acordo com a AMN, cinco barras do continente (Viana do Castelo, Douro, Figueira da Foz, S. Martinho do Porto e Lagos) e duas na ilha das Flores, grupo ocidental dos Açores, (barra de Santa Cruz das Flores e Lage das Flores) estão hoje condicionadas.