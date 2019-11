Actualidade

A produção industrial da China voltou a abrandar em outubro, segundo dados oficiais hoje divulgados, acompanhando a tendência registada em outros indicadores económicos, face a uma prolongada guerra comercial entre Pequim e Washington.

O indicador, que mede a atividade nas fábricas, oficinas e minas do país, cresceu 4,7%, no mês passado, depois de, em setembro, ter aumentado 5,8%, uma recuperação face a agosto, quando a produção industrial chinesa registou o maior abrandamento em 17 anos, ao crescer 4,4%.

O Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) da China revelou ainda que o investimento em ativos fixos, que inclui os gastos com imóveis, infraestrutura ou maquinaria cresceu 5,2%, nos primeiros 10 meses do ano, abaixo do ritmo alcançado em setembro, de 5,4%.