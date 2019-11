Moçambique/Dívidas Ocultas

O antigo Presidente moçambicano Armando Guebuza trocou mensagens telefónicas em 2016 com o negociador da Privinvest que está em julgamento nos Estados Unidos, Jean Boustani, disse na quarta-feira uma agente do FBI.

Armando Guebuza recebeu várias mensagens de Boustani onde era apelidado de "papá", com comentários sobre as empresas envolvidas no escândalo das dívidas ocultas e sobre trabalhos com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A agente especial do Departamento Federal de Investigações (FBI) dos EUA Fatima Haque disse na quarta-feira, num tribunal de Nova Iorque, que Jean Boustani, cidadão libanês e negociador da empresa Privinvest, escrevia a um número guardado sob o nome "AG" e que os investigadores norte-americanos identificaram como Armando Guebuza, Presidente de Moçambique entre 2005 e 2015.