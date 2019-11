Actualidade

A Biblioteca-Museu República e Resistência, em Lisboa, encerra hoje para obras de remodelação e, de acordo com a Câmara de Lisboa, "a coleção" estará novamente disponível ao público na rede de bibliotecas de Lisboa, a partir de janeiro.

Segundo informação disponível no 'site' das Bibliotecas Municipais de Lisboa (BLX), geridas pela Câmara Municipal, a Biblioteca-Museu República e Resistência (BMRR), situada no bairro do Rego, encerra hoje "para obras de beneficiação do equipamento" e "a coleção voltará a estar disponível ao público, na Rede BLX, no final de janeiro de 2020".

Em junho deste ano, a vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, revelou que as obras "vão demorar cerca de 12 meses" e que "a biblioteca vai reabrir".