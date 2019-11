Actualidade

A Juventude Social-Democrata entrega hoje no parlamento um diploma para regulamentação do lóbi semelhante ao que apresentou na última legislatura, e foi chumbado, com alterações para responder ao veto do Presidente da República.

Na anterior legislatura, o projeto da JSD foi discutido no âmbito da Comissão da Transparência e os seus contributos englobados num diploma único do PS e CDS-PP, que acabou chumbado em votação final global no último plenário antes do verão com os votos contra do PSD, BE, PCP e PEV.

A líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, votou na altura a favor, ao lado de PS e CDS-PP.