Actualidade

Os pais e encarregados de educação do Centro Educativo e Desenvolvimento D. Maria Pia, em Lisboa, vão entregar na segunda-feira um abaixo-assinado à tutela para pedir a abertura de concursos externos para reforço de pessoal não docente.

Os pais e encarregados de educação deste centro da Casa Pia de Lisboa estão concentrados desde as 08:00 de hoje à entrada do estabelecimento de ensino em solidariedade para com os funcionários não docentes da instituição e para pedir um reforço de trabalhadores.

Os pais e encarregados de educação vão juntar-se depois às 10:00 à concentração do pessoal não docente à entrada do centro pelo reforço de pessoal.