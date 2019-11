Actualidade

O Instituto de Arte Contemporânea da Pensilvânia, nos Estados Unidos, 'muda-se' para o espaço do projeto Kunsthalle Lissabon, em Lisboa, a partir da próxima semana, transformando aquele local numa extensão da instituição, com uma exposição dedicada a Trevor Shimizu.

A direção do Kunsthalle Lissabon, que celebra este ano uma década de existência, parou, em fevereiro, para um ano para reflexão, convidando quatro instituições internacionais parceiras a ocupar o espaço que deixaram vago, na rua José Sobral Cid, em Lisboa, perto da Madre de Deus e do Museu Nacional do Azulejo.

Depois da Pivô, de São Paulo, da CURA, de Roma, e da Kadist, de Paris, é agora a vez do Instituto de Arte Contemporânea da Pensilvânia, em Filadélfia, de apresentar uma exposição neste novo contexto.