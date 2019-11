Actualidade

A economia da zona euro manteve no terceiro trimestre um ritmo de crescimento homólogo de 1,2%, enquanto a da União Europeia abrandou 0,1 pontos para os 1,3%, face ao período anterior, segundo o Eurostat.

De acordo com uma estimativa rápida do gabinete estatístico europeu, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro registou um crescimento homólogo de 1,2% entre julho e setembro, ao mesmo ritmo do que no trimestre anterior.

Na UE, a expansão homóloga do PIB abrandou para os 1,3%, face aos 1,4% registados no segundo trimestre.