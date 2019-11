Actualidade

O presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, fez hoje um balanço "positivo" dos resultados do terceiro trimestre e garantiu que empresa vai "continuar a investir" no mercado português, desde que "estejam reunidas as condições".

"Vamos continuar a investir" em Portugal, afirmou Alexandre Fonseca, num encontro com jornalistas em Lisboa, no âmbito dos resultados do terceiro trimestre da dona da Meo.

As receitas da Altice Portugal aumentaram 2,1% comparativamente ao terceiro trimestre de 2018, para 536 milhões de euros, crescendo 15 milhões de euros (+2,8%) face ao trimestre anterior, divulgou na quarta-feira a dona da Meo.