Moçambique/Eleições

A Conferência Episcopal de Moçambique defendeu que as irregularidades registadas no processo eleitoral em Moçambique dão legitimidade às contestações da oposição, considerando que o atual contexto pode colocar em riscos a paz e a reconciliação.

"Tudo isto pode pôr em causa o processo iniciado na busca de paz efetiva e reconciliação entre todos os moçambicanos", lê-se num comunicado da Conferência Episcopal de Moçambique, cujos bispos estiveram reunidos, entre 06 e 11, em sessão ordinária na Cidade da Matola, na província de Maputo.

Para os bispos católicos em Moçambique, as irregularidades registadas durante o processo eleitoral deram legitimidade às contestações do partido de oposição, que, quase todos, exigem a anulação do escrutínio de 15 de outubro, alegando fraude a favor do partido no poder, a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo).