Euro2020

O defesa Domingos Duarte, que foi pela primeira vez chamado à seleção portuguesa de futebol, ficou de fora da lista final entregue è UEFA e vai falhar hoje o embate com a Lituânia, de apuramento para o Euro2020.

Com 24 convocados, o selecionador Fernando Santos só podia inscrever 23 na lista de jogo e optou por excluir o central do Granada, que vê assim adiada a estreia oficial por Portugal.

Rúben Semedo e Daniel Podence, ambos do Olympiacos, e Diogo Jota, do Wolverhampton, mantiveram-se nas escolhas do selecionador nacional e podem alcançar no Algarve a primeira internacionalização pela seleção principal.