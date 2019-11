Actualidade

A mulher do ex-oficial do exército britânico que fundou os "Capacetes Brancos" da Síria foi impedida de deixar a Turquia enquanto se aguarda a investigação sobre a morte do marido, indicou hoje a agência noticiosa estatal turca.

A agência Anadolu noticiou que a sueca Ema Winberg foi interrogada sobre a morte de James Le Mesurier na quarta-feira e que as autoridades lhe impuseram a proibição de viajar caso seja necessário ela ser interrogada novamente.

Le Mesurier, um antigo oficial do exército britânico e ex-funcionário das Nações Unidas, de 48 anos, foi encontrado morto às primeiras horas de segunda-feira no jardim do prédio onde residia, localizado no bairro central de Beyoglu, em Istambul.