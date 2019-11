Actualidade

O troço do IC16 entre os nós de Santo Elói e A-da-Beja, no sentido Pontinha-Belas, distrito de Lisboa, onde ocorreu um abatimento de terras em 2018, vai ser hoje reaberto ao trânsito, depois de trabalhos de pavimentação, foi hoje anunciado.

O trânsito no Itinerário Complementar (IC) 16, estrada que liga Sintra a Lisboa, ficou condicionado em meados de dezembro de 2018 devido a um abatimento de terras ao quilómetro 2,9, na zona de Belas, no concelho de Sintra, e desde então só se circula numa das três faixas no sentido Pontinha-Belas.

Num comunicado hoje divulgado, a Infraestruturas de Portugal (IP) avançou que foi possível "antecipar significativamente" a conclusão dos trabalhos de pavimentação do separador central e assegurar as condições de segurança para proceder à reabertura e duplicação das vias disponíveis para a circulação no sentido Pontinha-Belas neste troço do IC16.