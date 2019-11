Actualidade

A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, mantém o objetivo de que o seu executivo assuma funções em 01 de dezembro, mesmo sem comissário do Reino Unido, disse hoje a sua porta-voz adjunta.

Na conferência de imprensa diário do executivo comunitário, a porta-voz adjunta de Von der Leyen, Dana Spinant, confirmou que as autoridades britânicas responderam na quarta-feira à noite aos pedidos da presidente eleita da Comissão para que designassem um candidato a comissário - em virtude de o 'Brexit' ter sofrido novo adiamento -, apontando que não o farão antes das eleições nacionais de 12 de dezembro, mas garantiu que o objetivo da presidente eleita continua a ser que a nova Comissão entre em funções no primeiro dia do próximo mês.

A porta-voz apontou que o Governo britânico explicou a sua posição argumentando que "no Reino Unido há uma prática pré-eleitoral segundo a qual as autoridades por norma não podem fazer nomeações para cargos nas instituições internacionais, incluindo as instituições europeias".