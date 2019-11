Actualidade

O diretor-geral das Artes, Américo Rodrigues, defendeu hoje a necessidade de melhorar e corrigir o atual modelo de apoio às artes, depois de novas críticas na sequência dos resultados provisórios do programa bienal de apoio sustentado.

O responsável da Direção-Geral das Artes (DGArtes) falava à Lusa à margem do Encontro Internacional "Connecting Dots - Matchmaking Seminar", organizado por aquele organismo, no âmbito do Programa Cultura das EEA Grants (Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu).

O novo modelo de apoio às artes "foi aprovado há dois anos e meio e os artistas estiveram envolvidos", afirmou, considerando que não faz muito sentido criar um novo modelo, mas antes "ver formas de aperfeiçoar o [atual] modelo e corrigir aspetos que não estejam a funcionar".