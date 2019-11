Actualidade

A Câmara de Lisboa exigiu hoje que o Governo e a administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte tomem as medidas necessárias para garantir o normal funcionamento das urgências dos hospitais de Santa Maria e Pulido Valente.

"A Câmara Municipal de Lisboa [...] insta o Governo e o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte a tomarem, com a maior urgência possível, as medidas necessárias à normalização da atual situação do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria e Hospital Pulido Valente, assegurando a existência de um número e diferenciação de médicos adequados ao normal funcionamento das urgências e garantindo a qualidade do serviço público prestado", lê-se numa moção aprovado hoje por unanimidade em reunião privada do executivo autárquico.

No texto, que foi apresentado pelo CDS-PP, é recordado que, na semana passada, 21 chefes de equipa das Urgências de Santa Maria e do Pulido Valente entregaram "uma minuta de escusa de responsabilidade" por considerarem que, dada a carência de recursos humanos, "não estão reunidas as condições para a prestação de cuidados de saúde de qualidade e com a necessária segurança".